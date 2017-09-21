ЦБ принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости "Бинбанка" и "Рост банка"

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "Бинбанк" и АО "Рост банк". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банков, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банков.

ПАО "Бинбанк" и АО "Рост банк", а также иные банки группы — АО "Бинбанк диджитал" и АО "Уралприватбанк" — продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.