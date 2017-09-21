Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 сентября

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за II квартал;
04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
06:00 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
06:00 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке;
07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за август;
08:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за август;
09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
11:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за сентябрь;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июль;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июль;
16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за сентябрь;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за август;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США .