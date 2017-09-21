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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 сентября

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за II квартал;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

06:00 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

06:00 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за август;

08:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за август;

09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за сентябрь;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июль;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июль;

16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за сентябрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США .

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