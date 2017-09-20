Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.6 млн барр.

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 15 сентября, вырос на 4.6 млн барр. и составил 472.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 2.1 млн барр., составив 216.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 5.7 млн барр., составив 138.9 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 1.6 млн барр. и составили 675.4 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.7 млн барр. и составили 59.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.4 млн барр., запасы бензина сократились на 5.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 6.1 млн барр.