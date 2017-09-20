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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2017 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
сегодня 17:10

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе сократились на 1.7% (расширенное сообщение)

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в августе сократились на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.35 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.46 млн штук в годовом исчислении против 5.44 млн месяцем ранее.

По сравнению с августом 2016 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 0.2%, достигнув годового минимума.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 253.5 тыс. долл, повысившись на 5.6% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу августа сократились на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1.88 млн доступных покупателям домов, и снизились на 6.5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это означает, что в данный момент потребуется 4.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.5 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в августе, как и в июле, составил 30 дней в сравнении с 36 годом ранее. При этом 51% проданных домов был реализован менее чем через месяц после выхода на рынок.

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