Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Михаил Шишханов избран председателем совета директоров "Бинбанка". Об этом говорится в сообщении банка.

Михаил Шишханов при поддержке Банка России будет проводить финансовое оздоровление "Бинбанка" и "Рост банка".

"Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель – при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика. Проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке. Я глубоко благодарен Михаилу Гуцериеву, который согласился по моей просьбе в марте этого года возглавить совет директоров Бинбанка. Пакет мер, предпринятых М. Гуцериевым в короткие сроки, был направлен на сохранение Бинбанком ведущих позиций в финансовой отрасли, стабилизацию его работы и, в первую очередь, на защиту интересов вкладчиков. Однако вступление в силу закона о консолидации банковского сектора обусловило решение ЦБ о применении других механизмом оздоровления банка. В связи с этим я принял решение возглавить совет директоров Бинбанка. Уверен, совместные действия регулятора и команды Бинбанка позволят сделать все необходимое для защиты интересов всех клиентов", – комментирует акционер Бинбанка Микаил Шишханов.