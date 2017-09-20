Дочерняя компания "Аэрофлота" продала 4.84% акций головной компании

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ООО "Аэрофлот-Финанс", 100%-я дочерняя компания ПАО "Аэрофлот", успешно завершила продажу 53 716 189 обыкновенных именных акций ПАО "Аэрофлот". Об этом говорится в сообщении компании.

Продаваемые акции составляют 4.84% выпущенных обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот". Акции были проданы по цене 182 рублей за одну штуку.

После реализации предложения доля акций компании в свободном обращении составляет 45.8%; капитализация акций в свободном обращении — 1 583 миллионов долларов по цене закрытия 190 рублей на 19.09.2017.

Закрытие продажи предположительно произойдет по принципу T+2 22 сентября 2017 года. В роли совместных международных координаторов и организаторов книги заявок выступают Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities PLC.