Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 сентября

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за II квартал;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за август;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за август;
11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за август;
16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за август;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.