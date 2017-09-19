Минфин не поддерживает предложение о снижении НДС на фрукты и ягоды

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минфин не поддерживает предложение Минсельхоза о снижении с 18% до 10% НДС на фрукты и ягоды. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина.

"Я против, потому что это не предмет первой необходимости", — сказал Трунин, отвечая на вопрос о позиции Минфина по предложению Минсельхоза снизить до 10% НДС на плоды и ягоды.

"Цены в магазинах никогда не реагируют на то, как снижается НДС. То есть вся эта прибыль уйдёт другим участникам рынка. Есть большая доля импорта в яблоках, грушах и так далее. Для кого мы это делаем, я не понимаю", — пояснил он.

Агентство напоминает, что сейчас по пониженной ставке 10% облагаются большинство самых распространенных продуктов питания, включая хлеб, овощи, мясо, яйца, молочные продукты, детское питание, а также лекарства, некоторые медицинские товары, печатная продукция.