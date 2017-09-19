Курс доллара 58.0993   Курс евро 69.6785  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2017 г.Минфин не поддерживает предложение о снижении Н...
вчера 12:20

Минфин не поддерживает предложение о снижении НДС на фрукты и ягоды

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минфин не поддерживает предложение Минсельхоза о снижении с 18% до 10% НДС на фрукты и ягоды. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина.

"Я против, потому что это не предмет первой необходимости", — сказал Трунин, отвечая на вопрос о позиции Минфина по предложению Минсельхоза снизить до 10% НДС на плоды и ягоды.

"Цены в магазинах никогда не реагируют на то, как снижается НДС. То есть вся эта прибыль уйдёт другим участникам рынка. Есть большая доля импорта в яблоках, грушах и так далее. Для кого мы это делаем, я не понимаю", — пояснил он.

Агентство напоминает, что сейчас по пониженной ставке 10% облагаются большинство самых распространенных продуктов питания, включая хлеб, овощи, мясо, яйца, молочные продукты, детское питание, а также лекарства, некоторые медицинские товары, печатная продукция.

Другие новости

вчера
13:16
ОДК предложила модернизировать силовые установки российских вертолетов в Китае
вчера
12:59
ОБЗОР: Эксперты назвали вложения РФ в гособлигации США вынужденной мерой
вчера
12:48
Задымление произошло на Новокуйбышевском НПЗ, вреда природе нет - завод
вчера
12:25
Москва пока не получала приглашений посетить аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха - Соколов
вчера
12:20
Минфин не поддерживает предложение о снижении НДС на фрукты и ягоды
вчера
12:07
Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW в сентябре составил 17.0
вчера
12:06
Российский бизнес планирует обсудить с президентом текущую ситуацию в экономике
вчера
12:05
Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW в сентябре составил 31.7
вчера
11:52
Ряд продуктов одного бренда в Литве худшего качества, чем в Германии – ветслужба
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»