Главные темы дня на рынках Европы: ожидания выступления Трампа, заседания FOMC и парламентских выборов в Германии

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник растут, поддержанные спросом на рисковые активы в условиях ослабления геополитической напряженности.

Азиатские фондовые рынки сегодня обновили десятилетние максимумы, южнокорейский индекс Kospi подорожал на 1.4% благодаря опережающему росту акций технологических компаний.

В минувший уикенд инвесторы не услышали новостей о новых провокациях Северной Кореи, что стало поводом для оптимизма. Ядерная программа КНДР может вновь оказаться в центре внимания рынков во вторник, когда президент США Дональд Трамп выступит на заседании Генассамблеи ООН и, вероятно, выскажется о недавних провокациях Северной Кореи. Также в ближайшие дни могут появиться детали налоговой реформы, продвигаемой Трампом и резко осуждаемой его противниками.

К 15:35 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.35% по сравнению с уровнем пятничного закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.4%, германского DAX – на 0.3%, французского CAC-40 – на 0.2%. С утра индекс Stoxx Europe 600 достиг 6-недельного максимума благодаря спросу на акции промышленных компаний и банковского сектора.

Португальский фондовый индекс PSI 20 оказался в лидерах роста, подорожав на 1.5% после решения агентства Standard & Poor's, озвученного в пятницу вечером, вернуть Португалии инвестиционный кредитный рейтинг после его пятилетнего пребывания в "мусорной" зоне.

Среди акций ведущих европейских компаний в поле зрения инвесторов оказались акции французской энергогенерирующей компании EDF. Капитализация EDF выросла на 2.8% после повышения инвестиционного рейтинга компании до "покупать" с "нейтрально" аналитиками Goldman Sachs.

Акции ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair упали на 2% после её сообщения о грядущей отмене от 40 до 50 авиарейсов до конца октября.

Главным событием этой недели, вероятно, станет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC), итоги которого будут объявлены в среду вечером. Также будут опубликованы свежие экономические прогнозы членов ФРС, и состоится пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен. По мнению аналитиков, ФРС предпримет новые шаги по нормализации монетарной политики, учитывая недавнее решение Банка Канады о повышении ключевой ставки на 25 б.п. до 1.0% и заявление Комитета по монетарной политике Банка Англии о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы.

В предстоящее воскресенье в Германии состоятся парламентские выборы, и, согласно последним опросам населения, нынешний канцлер Ангела Меркель, скорее всего, сохранит свое кресло.

По результатам опроса Bild am Sonntag, проведенного в это воскресенье, за партию Меркель CDU и ее союзника CSU готовы проголосовать 36% опрошенных. Ближайший конкурент CDU/CSU - социал-демократическая партия SPD набрала по итогам опроса 22% голосов. Кроме того, опрос Emnid указал, что 11% респондентов планируют проголосовать за партию AfD ("Альтернатива для Германии), 10% - за крайне левую партию Die Linke, 9% - за партию свободных демократов FDP, 8% - за партию "зелёных".

Основная интрига заключается в том, с кем из вышеперечисленных движений партия - победитель создаст правительственную коалицию. По мнению экспертов, наиболее благоприятным результатом для инвесторов станет коалиция CDU/CSU с партией свободных демократов FDP. Однако в минувшую субботу лидер FDP Кристиан Линднер в одном из интервью сказал, что партнерство с партией Меркель - еще не решённый вопрос. Партия FDP - про-европейское движение, выступающее за свободную торговлю и инвестиции. Вместе с тем партия критикует позицию некоторых европейских лидеров, например, президента Франции Франсуа Макрона, призывающих к более тесной экономической интеграции в Европе. Также лидер FDP недоволен иммиграционной политикой Меркель, и это может стать камнем преткновения в переговорах о создании коалиции CDU/CSU и FDP.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.