Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле вырос на 0.2%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.5% в июне.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% после повышения на 0.2% в июне (пересмотрено с +0.3%).

Соотношение запасов к продажам в июле составило 1.38, как и месяцем ранее.