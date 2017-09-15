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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2017 г.Объём промышленного производства в США в август...
вчера 16:20

Объём промышленного производства в США в августе сократился на 0.9%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе сократился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в июле (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.1%.

За последние 12 месяцев объём промышленного производства в США увеличился на 1.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 76.1% против 76.9% месяцем ранее (пересмотрено с 76.7%).

В среднем, за 1972-2016 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.9%.

За последние 12 месяцев коэффициент использования производственных мощностей вырос на 1.1 процентных пункта (п.п.).

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