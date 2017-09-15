Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.
В июле объём розничных продаж вырос на 0.3% (пересмотрено с +0.6%).
За последние 12 месяцев показатель вырос на 3.2%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в августе вырос на 0.2% после повышения на 0.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).
Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.5%.