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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2017 г.Объём розничных продаж в США в августе сократил...
вчера 15:35

Объём розничных продаж в США в августе сократился на 0.2%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В июле объём розничных продаж вырос на 0.3% (пересмотрено с +0.6%).

За последние 12 месяцев показатель вырос на 3.2%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в августе вырос на 0.2% после повышения на 0.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.5%.

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