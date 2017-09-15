Банк России понизил ключевую ставку до 8.50%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 15 сентября 2017 года принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 8.50% годовых с 9.00%. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Совет директоров отмечает, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти. На фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза.

Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, исходил из следующего.

Динамика инфляции. Инфляция находится вблизи 4%. После повышения до 4,4% в июне инфляция в августе составила 3,3%. Продолжается снижение инфляции на рынке непродовольственных товаров, рост цен на услуги стабилизировался около 4%. Сохраняется высокая однородность инфляции по потребительской корзине и по регионам. Замедляется рост цен на продовольственные товары благодаря сезонному удешевлению плодоовощной продукции, которое оказалось сильнее предварительных оценок.

По мере формирования низкой инфляции вклад волатильных компонентов, к которым, в частности, относятся цены на плодоовощную продукцию, в общее изменение индекса потребительских цен становится более заметным. Конъюнктурные факторы в течение 2018 года будут приводить к тому, что инфляция может находиться как выше, так и ниже 4%. Выраженные изменения цен на наиболее часто покупаемые населением товары и услуги достаточно быстро отражаются в динамике инфляционных ожиданий. Для сохранения инфляции вблизи 4% необходимо снижение чувствительности инфляционных ожиданий к изменениям ценовой конъюнктуры.

Денежно-кредитные условия. Денежно-кредитные условия продолжают поддерживать склонность населения к сбережениям на фоне повышения экономической активности и восстановления текущих доходов. Ставки по банковским операциям в реальном выражении остаются в положительной области. При этом номинальные ставки по кредитам продолжают снижаться под влиянием как ранее произошедшего, так и ожидаемого участниками рынка снижения ключевой ставки. Банки смягчают неценовые условия кредитования выборочно, продолжая тщательно отбирать заемщиков. Консервативный подход банков наряду с проведением умеренно жесткой денежно-кредитной политики способствует формированию условий, необходимых для закрепления инфляции около 4% и дальнейшего снижения инфляционных ожиданий.

Экономическая активность. Увеличение ВВП во II квартале превзошло прогнозные оценки. Поддержку экономическому росту оказали инвестиционный и потребительский спрос, а также восстановление производственных запасов. Увеличение потребительского спроса в текущих денежно-кредитных условиях не создает существенных инфляционных рисков при расширении предложения товаров и услуг. Во II квартале продолжился рост выпуска обрабатывающей промышленности, началось увеличение строительных работ. Существенный вклад в повышение темпов роста экономики внесли торговля, добыча полезных ископаемых. В отдельных отраслях ускорение роста было связано как с устойчивыми, так и с разовыми факторами, влияние которых во втором полугодии, вероятно, уменьшится, что отчасти подтверждается статистическими данными в июле. С учетом положительной динамики II квартала прогноз прироста ВВП по итогам 2017 года повышен до 1,7-2,2%.

При этом оценка Банком России траектории экономического развития на среднесрочную перспективу остается прежней. Экономика находится вблизи потенциального уровня. Ограничениями для экономического роста могут стать дефицит производственных мощностей, а также ситуация на рынке труда, где возможен дефицит квалифицированных кадров в отдельных сегментах. В дальнейшем темп прироста ВВП выше 1,5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований.

Инфляционные риски. Среднесрочные риски превышения инфляцией 4% преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз от 4%.

В ближайшие полгода колебания цен на продовольственные товары будут оставаться источником волатильности инфляции. Динамика продовольственных цен будет зависеть от качества и сохранности урожая. Краткосрочные факторы, связанные с продовольственным рынком, могут привести к временному отклонению инфляции как вверх, так и вниз от 4%, но оно не будет иметь устойчивый характер.

Основные источники среднесрочных инфляционных рисков не изменились. Во-первых, они связаны с возможными колебаниями цен на мировых сырьевых и товарных рынках. Реализация бюджетного правила будет содействовать снижению рисков, связанных с динамикой цен на нефть. Во-вторых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. В-третьих, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным уменьшением склонности к сбережению. В-четвертых, сохраняется повышенная чувствительность инфляционных ожиданий к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике.

С учетом этих факторов для закрепления инфляции вблизи цели потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий.

На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2017 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.