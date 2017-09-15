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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2017 г."Промсвязьбанк" и "Возрождение" рассмотрят вопр...
вчера 11:50

"Промсвязьбанк" и "Возрождение" рассмотрят вопрос об объединении банков
Эмитенты:   Возрождение Банк  |  Промсвязьбанк

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Советы директоров "Промсвязьбанка" и банка "Возрождение" вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров каждого банка вопрос об их объединении. Решение будет принято до 26 октября. Об этом говорится в пресс-релизе "Промсвязьбанка".

Банк "Возрождение" вошел в состав холдинга "Промсвязькапитал Б.В. (ПСК)" в 2015 году, и до настоящего времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивания кросс-продаж. Сегодня клиентам банка "Возрождение" доступны большинство продуктов и сервисов "ПСБ" и наоборот.

Напоминм, что "Промсвязьбанк" – один из ведущих российских частных банков с активами 1.2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае.

Банк "Возрождение" – персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По данным Банка России, входит в ТОП-30 крупнейших российских банков. Банк – лауреат Национальной банковской премии-2016 за вклад в развитие экономики Московской области, лауреат премии "Финансовая элита России" как "Лучший ипотечный банк 2015 года", стабильно входит в ТОП-10 банков по объему выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке и ТОП-10 по темпам прироста выданных жилищных кредитов. Филиальная сеть насчитывает более 120 офисов и порядка 2000 банкоматов, включая банкоматы партнеров. Банк обслуживает 1.3 млн частных лиц и более 42 тыс. счетов корпоративных клиентов.

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