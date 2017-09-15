Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам председателя комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгения Москвичева, законопроект о замене транспортного налога на экологический подготовят в 2019 году. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Он также отметил, от экологического налога будут освобождены новые автомобили не ниже экологических стандартов "Евро-4", "Евро-5", "Евро-6".

"Новые автомобили освободим [от экологического налога]. По "Евро-4", "Евро-5", "Евро-6" мы будем ставить задачу, чтобы они платили 0%",- пояснил он.

Региональная дифференциация ставки экологического налога не планируется.