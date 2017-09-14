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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 сентября

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за август;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июль;

14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей а август;

15:30 мск: Розничные продажи в США за август;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за август;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за август;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июль;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август.

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