Михаил Задорнов возглавит банк "Открытие"

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной , глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов будет назначен на пост главы банка "Открытие" после завершения работы временной администрации. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы клиенты и контрагенты банка имели большую определенность и большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему предложению занять Михаил Михайлович Задорнов", - сказала Набиуллина.

Она также отметила, что рынок практически не отреагировал на ситуацию с банком "Открытие".

"Сейчас можно констатировать, что негативный эффект от санации банка "ФК Открытие" на финансовый рынок был минимальный. Отток вкладов из других банков не происходит", - сказала она.