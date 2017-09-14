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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2017 г.Михаил Задорнов возглавит банк "Открытие"
сегодня 11:50

Михаил Задорнов возглавит банк "Открытие"
Эмитенты:   ВТБ 24  |  Открытие Банк  |  Открытие ФК  |  Открытие Холдинг

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной , глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов будет назначен на пост главы банка "Открытие" после завершения работы временной администрации. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы клиенты и контрагенты банка имели большую определенность и большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему предложению занять Михаил Михайлович Задорнов", - сказала Набиуллина.

Она также отметила, что рынок практически не отреагировал на ситуацию с банком "Открытие".

"Сейчас можно констатировать, что негативный эффект от санации банка "ФК Открытие" на финансовый рынок был минимальный. Отток вкладов из других банков не происходит", - сказала она.

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