Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 сентября

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за август;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за август;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за август;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июль;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июль;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июль;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, финальный отчет;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, финал;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июль;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за август;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август.