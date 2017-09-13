Курс доллара 57.6679   Курс евро 69.0977  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 5.9 млн барр.

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 8 сентября, вырос на 5.9 млн барр. и составил 468.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 3.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 8.4 млн барр., составив 218.3 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 3.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.2 млн барр., составив 144.6 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.6 млн барр. и составили 677.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.1 млн барр. и составили 59.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.2 млн барр., запасы бензина сократились на 7.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.8 млн барр.

Другие новости

вчера
18:49
Цена на нефть Brent впервые с 19 апреля превысила $55 за баррель на снижении добычи в США
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 сентября
вчера
18:26
ЦЕНА НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT ВПЕРВЫЕ С 19 АПРЕЛЯ ПРЕВЫСИЛА $55 ЗА БАРРЕЛЬ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
вчера
17:41
МНЕНИЕ: Биткоин продолжит падать при сохранении давления - эксперт
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 5.9 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
17:19
УВЗ дорабатывает планы по СП в Алжире и изучит поставки с него в другие страны
вчера
17:00
МЭР прогнозирует инфляцию в РФ в сентябре на уровне 0-0,1%, в годовом выражении - 3,1-3,2%
вчера
16:44
Финансирование дорожной сферы в бюджете на 2018 год будет не ниже текущего года - Володин
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»