Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 5.9 млн барр.

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 8 сентября, вырос на 5.9 млн барр. и составил 468.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 3.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 8.4 млн барр., составив 218.3 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 3.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.2 млн барр., составив 144.6 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.6 млн барр. и составили 677.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.1 млн барр. и составили 59.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.2 млн барр., запасы бензина сократились на 7.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.8 млн барр.