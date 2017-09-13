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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2017 г.Суд признал авиакомпанию "Трансаэро" банкротом
сегодня 12:21

Суд признал авиакомпанию "Трансаэро" банкротом

Эмитенты:   Трансаэро

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом авиакомпанию "Трансаэро" и ввел процедуру конкурсного производства. Об этом сообщает ТАСС.

"Признать компанию "Трансаэро" несостоятельным банкротом, открыть процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев до 13 марта 2018 года", - сказал судья.

Агентство напоминает, что в ноябре 2016 года компания "Трансаэро" разослала кредиторам официальное предложение по плану перезагрузки своей деятельности. Авиакомпания предложила провести процедуру замещения активов, которая предполагает создание нового юридического лица, на 100% принадлежащего ОАО "АК "Трансаэро".

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