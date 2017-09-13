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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2017 г.Минсельхоз предложил ограничить импорт сахара и...
сегодня 10:03

Минсельхоз предложил ограничить импорт сахара из Белоруссии и Казахстана

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минсельхоз России предложил ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии для защиты отечественных производителей. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"Беспошлинный ввоз сахара-сырца с его последующей переработкой в этих странах делают его очень дешевым, для России в том числе, что наносит ущерб отечественным производителям, и нужно ограничить импорт этого сахара", — сообщили агентству в министерстве.

"Ткачев сообщал РИА Новости, что в прошлом сезоне Россия вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара — 6,2 миллиона тонн, опередив такие страны, как Франция, США и Германия. В этом году посевные площади сахарной свеклы были увеличены на 6%, это позволит произвести до 52 миллионов тонн сахарной свеклы и, соответственно, до 6,5 миллиона тонн сахара, отмечал министр. По его словам, это позволит России сохранить мировое лидерство по производству сахара", говорится в сообщении.

По итогам 2017 года Россия может экспортировать в два раза больше свекловичного сахара, чем в прошлом году.

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