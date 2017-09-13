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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 сентября

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за III квартал;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за август;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за сентябрь;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за август;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, финал;

10:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;

11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за август;

11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июль;

11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июль;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за июль;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за II квартал;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за август;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за август;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август.

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