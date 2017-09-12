Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 сентября

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за III квартал;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за август;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за сентябрь;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за август;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, финал;
10:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;
11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за август;
11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июль;
11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июль;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за июль;
12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за II квартал;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за август;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за август;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за август;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август.