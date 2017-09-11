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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 сентября

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за август;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за август;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за август;

11:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за август;

11:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за август;

11:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за август;

11:30 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании за август;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за август;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июль;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль.

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