Шведский министр по делам ЕС и торговли посетит Москву

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду 13 сентября министр по делам ЕС и торговли Швеции Анн Линде посетит Москву для переговоров с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

"Министр по делам ЕС и торговли Анн Линде посетит Москву 13 сентября для переговоров со своим российским коллегой министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым", — говорится в сообщении пресс-службы Швеции.

В рамках визита также запланированы встречи с представителями шведских компаний, работающих на российском рынке. В правительстве Швеции отметили, что Россия является такой страной за пределами ЕС, где находится много шведских компаний – около 350, и что ЕС является крупнейшим торговым партнером России, несмотря на санкции с обеих сторон.