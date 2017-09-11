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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2017 г.Шведский министр по делам ЕС и торговли посетит...
вчера 12:41

Шведский министр по делам ЕС и торговли посетит Москву

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду 13 сентября министр по делам ЕС и торговли Швеции Анн Линде посетит Москву для переговоров с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

"Министр по делам ЕС и торговли Анн Линде посетит Москву 13 сентября для переговоров со своим российским коллегой министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым", — говорится в сообщении пресс-службы Швеции.

В рамках визита также запланированы встречи с представителями шведских компаний, работающих на российском рынке. В правительстве Швеции отметили, что Россия является такой страной за пределами ЕС, где находится много шведских компаний – около 350, и что ЕС является крупнейшим торговым партнером России, несмотря на санкции с обеих сторон.

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