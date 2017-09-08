Курс доллара 57.1411   Курс евро 68.2436  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 сентября

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июль;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за август;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за август, предварительно;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июль;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за август;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август.

Другие новости

сегодня
20:06
НАФТОГАЗ И ГАЗПРОМ ЗАВЕРШИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ В РАМКАХ СТОКГОЛЬМСКОГО АРБИТРАЖА БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО - ГЛАВА НАФТОГАЗА
сегодня
19:35
РЖД с 1 октября индексируют зарплаты руководителей на 2,5%, рабочих - на 4%
сегодня
19:19
Сделка "Роснефти" и CEFC укрепит отношения РФ и Китая - Wood Mackenzie
сегодня
18:53
ОБЗОР: Терминология в вопросе безалкогольного пива требует доработки - "САН ИнБев"
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 сентября
сегодня
18:25
Биржи США в основном снижаются на данных о приближении урагана "Ирма"
сегодня
18:09
Путин: IT-компаниям надо переходить на отечественное программное обеспечение
сегодня
17:40
Датская Vestas намерена производить лопасти для ветрогенераторов в Ульяновской области
сегодня
17:23
Путин заинтересовался идеей подключения нефтяных скважин к интернету
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»