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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 сентября 2017 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 17:06

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.6%

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения теми же темпами в июне.

Ранее сообщалось, что в июле объём оптовых запасов вырос на 0.4%. Аналитики ожидали сохранения предварительного показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в июле сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.6% в июле (пересмотрено с +0.7%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.30 в сравнении с 1.29 в июне.

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