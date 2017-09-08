Правительство поддержало страхование вкладов малых предприятий в банках

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ поддерживает законопроект о страховании вкладов малых предприятий в российских банках с учетом некоторых замечаний и уточнений. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение кабмина.

"Законопроект направлен на введение механизма страхования денежных средств малых предприятий, размещенных на счетах в банках. Максимальный размер страхового возмещения таким организациям будет аналогичен размеру страхового возмещения, установленному для вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и составит 1.4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, проектом вносятся поправки в законодательство РФ, в соответствии с которыми перешедшие к АСВ требования по договорам банковского вклада (депозита) и договорам банковского счета, стороной по которым являются малые предприятия, включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

"Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний и некоторых уточнений юридико-технического характера", — говорится в сообщении. Правительство считает целесообразным исключить из перечня документов, представляемых АСВ для выплаты страхового возмещения, документы, подтверждающие факты внесения в отношении юрлица записи в единый государственный реестр юридических лиц и реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Также из этого списка, по мнению кабмина, следует исключить документ, подтверждающий полномочия представителя юрлица действовать от его имени, в отношении лица, имеющего такие полномочия в силу закона. Необходимость представления учредительных документов юрлица при обращении в АСВ с требованием о выплате страхового возмещения также представляется правительству излишней.