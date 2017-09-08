Курс доллара 57.1411   Курс евро 68.2436  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 сентября 2017 г.Правительство поддержало страхование вкладов ма...
сегодня 10:32

Правительство поддержало страхование вкладов малых предприятий в банках

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ поддерживает законопроект о страховании вкладов малых предприятий в российских банках с учетом некоторых замечаний и уточнений. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение кабмина.

"Законопроект направлен на введение механизма страхования денежных средств малых предприятий, размещенных на счетах в банках. Максимальный размер страхового возмещения таким организациям будет аналогичен размеру страхового возмещения, установленному для вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и составит 1.4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, проектом вносятся поправки в законодательство РФ, в соответствии с которыми перешедшие к АСВ требования по договорам банковского вклада (депозита) и договорам банковского счета, стороной по которым являются малые предприятия, включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

"Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний и некоторых уточнений юридико-технического характера", — говорится в сообщении. Правительство считает целесообразным исключить из перечня документов, представляемых АСВ для выплаты страхового возмещения, документы, подтверждающие факты внесения в отношении юрлица записи в единый государственный реестр юридических лиц и реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Также из этого списка, по мнению кабмина, следует исключить документ, подтверждающий полномочия представителя юрлица действовать от его имени, в отношении лица, имеющего такие полномочия в силу закона. Необходимость представления учредительных документов юрлица при обращении в АСВ с требованием о выплате страхового возмещения также представляется правительству излишней.

Другие новости

сегодня
11:28
Moody's повысило рейтинг "Русгидро" до "Ba1" с "Ba2", прогноз стабильный
сегодня
11:13
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА РУБЛЯ К ДИНАМИКЕ НЕФТЯНЫХ ЦЕН СНИЗИЛАСЬ, МИНФИН РФ УДОВЛЕТВОРЕН МЕХАНИЗМОМ ПОКУПОК ВАЛЮТЫ В РЕЗЕРВЫ - ЗАММИНИСТРА КОЛЫЧЕВ
сегодня
11:04
РФ и Казахстан решают спорные вопросы по железным дорогам в режиме дискуссии - Дворкович
сегодня
10:47
РФ И КАЗАХСТАН РЕШАЮТ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО Ж/Д В РЕЖИМЕ ДИСКУССИЙ, БУДУТ ЭФФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ И ДАЛЬШЕ - ДВОРКОВИЧ
сегодня
10:32
Правительство поддержало страхование вкладов малых предприятий в банках
сегодня
10:10
Минфин РФ 11-15 сентября будет продавать ОФЗ для населения по 1009,5 руб за штуку
сегодня
09:53
Дело возбуждено по факту фальсификации документов банка "Крыловский" - СК
сегодня
09:30
Медь дешевеет на сомнениях в перспективах спроса на металл в Китае
сегодня
09:04
РОСНЕФТЬ И LAMOR ДОГОВОРИЛИСЬ СОЗДАТЬ СП ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ - РОСНЕФТЬ
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»