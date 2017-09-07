Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 13.5 тыс.

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 сентября, выросло на 62 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 298 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 245 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 236 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 13.5 тыс. по сравнению с показателем прошлой недели и составила 250.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 26 августа, сократилось на 5 тыс. и составило 1940 тыс. против 1945 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1942 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4 тыс. до 1948.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 19 августа, сократилось на 44.3 тыс. и составило 1.87 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.06 млн человек.