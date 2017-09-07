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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 сентября 2017 г.ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений
сегодня 15:11

ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.40%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

Объём программы покупки активов (QE) сохранён на уровне 60 млрд евро в месяц. Выкуп активов будет производиться до конца декабря 2017 года.

Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги начнётся в 15:30 мск.

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