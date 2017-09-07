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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 сентября 2017 г."Сбербанк" готовит законодательные инициативы п...
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"Сбербанк" готовит законодательные инициативы по регулированию блокчейн
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" совместно с группой экспертов готовит законодательные инициативы по регулированию блокчейн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Банк совместно с группой экспертов уже начал подготовку соответствующих законодательных инициатив", — заявил старший вице-президент "Сбербанка", руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. — Если мы хотим интегрировать новую технологию в работу с государственными корпорациями, то должны заранее предусмотреть возможные последствия в случае отказа сторон исполнять обязательства, подтверждённые с помощью блокчейн".

Технология блокчейн нашла наиболее яркое применение в сфере криптоэкономики. В мире появились тысячи стартапов, ставящих цель кардинально изменить существующую экономическую систему и перейти от централизованной модели к децентрализованной. Однако достигнутые результаты пока не повлияли на внедрение блокчейн в других сферах. По словам Игоря Буланцева, существуют ограничения на уровне законодательной базы. Участники системы должны быть уверены в легитимности договорённостей, достигнутых с помощью блокчейн-технологии.

Игорь Буланцев обратил внимание участников дискуссии на то, что сегодня Сбербанк перестал быть просто банком, являясь, по сути, локомотивом внедрения инновационных технологий в России. Сбербанк активно развивает компетенции по технологиям искусственного интеллекта, Big Data, робототехники, «облачным» сервисам. В Банке рассматривается более 20 проектных инициатив в области блокчейн. Часть пилотируется внутри Банка, часть изучается вместе с рядом крупнейших клиентов. Разрабатываемые технологические решения позволят решать задачи по самым разным направлениям, начиная от создания финансовых продуктов, оптимизации документооборота, заканчивая безопасностью и трудовыми отношениями.

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