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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 сентября

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июль;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за июль;

06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июль;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июль;

10:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за август;

12:00 мск: ВВП еврозоны за III квртал, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по процентной ставке;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июль;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, финал;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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