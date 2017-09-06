Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 сентября

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июль;
04:30 мск: Торговый баланс Австралии за июль;
06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июль;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июль;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за июль;
10:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за август;
12:00 мск: ВВП еврозоны за III квртал, предварительно;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
14:45 мск: Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июль;
15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, финал;
15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.