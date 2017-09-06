Курс доллара 57.3387   Курс евро 68.4165  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 сентября 2017 г.Компонента занятости индекса ISM Non-Manufactur...
вчера 17:07

Компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing США в августе выросла на 2.6 п.п.

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management), компонента занятости индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) в августе повысилась до 56.2% против 53.6% месяцем ранее.

Показатель продолжил колебаться выше пороговой отметки 50%, отделяющей экономический рост от спада.

Напомним, непроизводственный сектор или сфера услуг США отвечает за создание 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.

Другие новости

вчера
18:22
АКРА оставило рейтинг банка "Открытие" на пересмотре, изменив прогноз на развивающийся
вчера
18:06
Расследование дела ЮКОСа продлили до 200 месяцев – адвокат
вчера
17:40
Суд приступит 11 октября к спору банка "Югра" с ЦБ РФ по поводу отзыва лицензии
вчера
17:16
Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 55,3% - хуже прогноза
вчера
17:07
Компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing США в августе выросла на 2.6 п.п.
вчера
17:06
Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 55,3% - хуже прогноза
вчера
17:04
Индекс ISM Non-Manufacturing США в августе умеренно вырос
вчера
16:50
ЕК ищет дату для обсуждения с Новаком "Северного потока-2" - Шефчович
вчера
16:47
Индекс PMI Services США за август пересмотрен в сторону понижения
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»