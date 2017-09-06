Правительство пока не согласовало программу маткапитала до 2023 года

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, продление программы маткапитала до 2023 года в правительстве пока не согласовано. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"Нет, не согласована. Процесс идёт. Сейчас идёт бюджетный процесс, сейчас правительство в основном работает с бюджетом. Для бюджета этот вопрос нейтральный", — сказал Топилин, отвечая на вопрос, согласована ли программа до 2023 года в правительстве.

Он пояснил, что сейчас на 2018 год все необходимые средства будут предусмотрены согласно действующей конструкции маткапитала.

"Если бы это был бюджет 2019 года, то тогда это было бы важно", — добавил Топилин.