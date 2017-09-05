Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 сентября

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:05 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;
03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за июль;
04:30 мск: ВВП Австралии за II квартал;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июль;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;
11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за август;
12:00 мск: Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за июль;
15:30 мск: Торговый баланс США за июль;
15:30 мск: Производительность труда в Канаде за II квартал;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за август, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за август;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.