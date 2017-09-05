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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 сентября

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:05 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за июль;

04:30 мск: ВВП Австралии за II квартал;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июль;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;

11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за август;

12:00 мск: Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июль;

15:30 мск: Торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде за II квартал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за август, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за август;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.

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