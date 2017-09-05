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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 сентября

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за октябрь;

04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за II квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за август;

06:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

08:45 мск: ВВП Швейцарии за II квартал;

10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за август;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за август;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за август;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июль;

12:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

15:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июль;

20:10 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

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