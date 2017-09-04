Главные темы дня на рынках Европы: ядерные испытания КНДР, бегство в "защитные" активы, предвыборные теледебаты Меркель и Шульца

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник снижаются на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг событий на Корейском полуострове.

В воскресенье Северная Корея заявила о проведении успешного испытания водородной бомбы. Заявление о шестом успешном ядерном испытании КНДР транслировалось по центральному телевидению Северной Кореи.

В этот же день в Южной Корее сообщили о фиксировании подземных толчков на Корейском полуострове, которые могли быть вызваны ядерными испытаниями в КНДР. Также Южная Корея сообщила об обнаружении признаков подготовки КНДР к очередным пускам баллистических ракет. По сообщению южнокорейских СМИ, власти Республики Корея и США ведут консультации по поводу возможного размещения на южнокорейской территории авианосца и стратегических бомбардировщиков. Ранее Южная Корея провела военные учения с использованием баллистических ракет.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi в понедельник закрылся со снижением на 1.2%, однако ближе к окончанию торгов отступил от внутридневных минимумов.

Сегодня вечером состоится экстренное заседание Совбеза ООН по вопросу ядерных испытаний, проводимых КНДР. Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил, что любое нападение Северной Кореи на США или их союзников будет встречено "массивным военным ответом".

Также сегодня продолжится саммит стран БРИКС, который проводится в Китае. В совместной декларации лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР "решительно осудили" проведённое КНДР ядерное испытание и призвали к решению ядерной проблемы на Корейском полуострове "только мирными средствами и посредством прямого диалога всех заинтересованных сторон".

К 14:50 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0.5% по сравнению с уровнем пятничного закрытия на фоне снижения британского индекса FTSE-100 на 0.2%, германского DAX – на 0.2%, французского CAC-40 – на 0.3%, испанского IBEX - на 0.8%.

Финансовые рынки США сегодня закрыты в связи с празднованием в стране Дня труда.

Среди лидеров снижения в Европе оказались акции технологических, промышленных компаний и представителей сферы здравоохранения. Акции потребительского и сырьевого секторов сдерживают снижение рынков, пользуясь спросом инвесторов.

В условиях усиления геополитической напряжённости стоимость золота в текущему моменту выросла на 0.7% до 1340 долл за т.у., приблизившись ранее к годовому максимуму 1343.50 долл. На фоне повышения цен на драгоценный металл акции золотобывающих компаний Polymetal International, Centamin PLC и Randgold Resources подорожали на 2 - 3%.

Курс евро в паре с долларом США вырос к отметке 1.1913 в сравнении с 1.1863 вечером в пятницу. Доллар США также снизился на 0.7% и 0.5% соответственно в парах со швейцарским франком и японской иеной.

Инвесторы ожидают намеченного на четверг заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). По мнению аналитиков, ЕЦБ может сократить объем программы QE, в рамках которой он приобретает государственные и корпоративные бонды на сумму 60 млрд евро в месяц. В данный момент программа действует до декабря 2017 года.

В воскресенье состоялись телевизионные дебаты между основными претендентами на пост канцлера Германии. По сообщению телеканала ARD, проводившего опрос телезрителей, победу в дебатах одержала действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель. Глава правительства и лидер блока "Христианско-демократический союз" (ХДС) и "Христианский социальный союз" (ХСС) набрала 55% голосов респондентов. Кандидат от социал-демократов Мартин Шульц – 35%.

При обсуждении проблем миграционной политики за Меркель проголосовало 44% телезрителей, в то время как Шульца поддержали 39%. Позицию канцлера во внешней политике поддержал 61% опрошенных, Шульцу отдали предпочтение вдвое меньше телезрителей. По ситуации на рынке труда мнения зрителей разделились почти поровну: позицию Меркель поддержали 45% опрошенных, позицию Шульца - 40%.

Выборы в нижнюю палату парламента ФРГ (Бундестаг) состоятся 24 сентября 2017 года. Должность канцлера получит кандидат от партии, победившей на выборах.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.