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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 августа 2017 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:02

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июле снизился на 0.8%

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июле снизился на 0.8% по сравнению с июнем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

За последние 12 месяцев индекс снизился на 0.5%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в июле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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