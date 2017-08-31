Главные темы дня на рынках Европы: спрос на акции производителей базовых материалов, падение акций Carrefour, ускорение инфляции в еврозоне, ослабление позиций премьер-министра Великобритании

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в четверг растут после выхода позитивных экономических данных Китая, что оказало поддержку акциям горнодобывающих компаний. Акции розничного сектора преимущественно снижаются вслед за публикацией разочаровывающего прогноза французской сети супермаркетов Carrefour.

К 15:35 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.75% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.7%, германского DAX – на 0.6%, французского CAC-40 – на 0.7%.

Несмотря на сегодняшний рост, индекс Stoxx Europe 600 с начала августа снизился на 1.3%, неся потери по итогам третьего месяца подряд. Давление на акции ведущих компаний оказало укрепление евро, достигшего несколько дней назад двухлетнего максимума в паре с долларом США (1.2070) и восьмилетнего максимума в паре с британским фунтом стерлингов (0.9307). В данный момент пара EUR/USD опустилась к отметке 1.1841.

В четверг лидерами роста на фондовых рынках Европы оказались акции горнодобывающих компаний, поддержанные выходом правительственных данных Китая о повышении индекса деловой активности в производственном секторе страны в августе до 51.7 против 51.4 месяцем ранее. Среди наиболее востребованных бумаг оказались акции Antofagasta и Anglo American, подорожавшие на 3.4% и 3.3% соответственно. Индекс сектора производителей базовых материалов Stoxx Europe 600 Basic Resources Index вырос на 1.8%.

Акции торговых сетей по продаже продуктов питания и фармацевтических товаров оказались под давлением вслед за публикацией слабого прогноза по доходам на текущий год французской сетью супермаркетов Carrefour. Компания сообщила о "сложных торговых условиях" на некоторых зарубежных рынках и во Франции из-за сильной конкуренции. Акции Carrefour упали на 14.1%.

Акции французского производителя алкогольных напитков Pernod Ricard подешевели на 2.9%, несмотря на сообщение о росте прибыли по итогам года, окончившегося 30 июня, на 13% до 1.39 млрд евро с повышением объёма продаж сопоставимых товаров на 3.6% до 9.01 млрд евро. В свою очередь британская компания Jimmy Choo сообщила о росте полугодовой прибыли на 16.5%, что было преимущественно связано со слабостью британского фунта, повысившей конкурентоспособность бренда за границей. В настоящее время американская компания Michael Kors находится в процессе поглощения Jimmy Choo.

Также среди новостей розничного сектора - сообщение французского магазина класса "люкс" Galeries Lafayette о покупке интернет-бизнеса La Redoute.

Опубликованные сегодня макроэкономические данные еврозоны указали на повышение инфляции в регионе в августе на 1.5% в годовом выражении - максимальными темпами за 4 месяца в сравнении с 1.3% в июле. Вместе с тем базовая инфляция, в расчёт которой не включаются цены на энергоносители и полуфабрикаты - продукты питания, осталась неизменной по сравнению с июлем, составив 1.3%. Уровень безработицы в еврозоне в июле не изменился по сравнению с июнем, составив 9.1% в сравнении с 10% в июле 2016 года. Уровень безработицы в Германии в прошлом месяце остался на рекордном минимуме 5.7%.

По данным компании GfK, индекс потребительского доверия в Великобритании в августе вырос на 2 пункта до (-10) пунктов, отступив от июльского уровня (-12), который соответствовал минимальным значениям прошлого года, зафиксированным после голосования по Brexit.

Четверг - последний день третьего раунда переговоров между Великобританией и ЕС по условиям Brexit. Многие эксперты говорят об отсутствии значимого прогресса на переговорах. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне в ходе визита в Японию заявила, что не намерена покидать свой пост после Brexit, процесс которого должен завершиться до 29 мая 2019 года.

"Я тут надолго. Я не тот человек, что легко бросает начатое. В Соединенном Королевстве нужно сделать большую работу. Нужно не только провести процесс выхода из Евросоюза, но и обеспечить Британии выход на рынки по всему миру", - сказала Мэй.

На этой неделе канцелярия британского премьера опровергла сообщения СМИ о намерении главы правительства подать в отставку в 2019 году, заявив, что Мэй планирует участвовать в парламентских выборах, которые состоятся в 2022 году. Ранее британское издание Independent провело опрос населения, в ходе которого выяснилось, что почти половина британцев недовольны работой Терезы Мэй. Лишь 29% респондентов заявили о своем желании видеть её у власти, а 45% полагают, что Мэй следует подать в отставку.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.