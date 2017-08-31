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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 августа 2017 г.Базовая инфляция в США в июле выросла на 0.1%
сегодня 15:37

Базовая инфляция в США в июле выросла на 0.1%

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.4% в сравнении с +1.5% месяцем ранее, продолжив колебаться ниже целевого уровня ФРС в 2%.

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