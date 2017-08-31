Личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.4%, расходы увеличились на 0.3%

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменными месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в июле на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения повысились на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в июле увеличились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.2% в июне (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в июле на 0.4%.

Норма сбережений составила 3.5% в сравнении с 3.6% в июне.