Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 августа

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за август;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, предварительно;
04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за август;
04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за август;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за июль;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, предварительно;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за август;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июль;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июль;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за август;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: ВВП Канады за июнь;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июль;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июль;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июль;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за август;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, предварительно.