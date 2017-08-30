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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 августа

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за август;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, предварительно;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за август;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за август;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за июль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за август;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июль;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за август;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП Канады за июнь;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июль;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июль;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за август;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, предварительно.

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