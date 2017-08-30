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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:39

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.4 млн барр.

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 25 августа, сократился на 5.4 млн барр. и составил 457.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США не изменились, сохранившись на уровне 229.9 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.7 млн барр., составив 149.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 678.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.7 млн барр. и составили 57.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.8 млн барр., запасы бензина выросли на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.5 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.6 млн барр.

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