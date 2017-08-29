Conference Board: индекс потребительского доверия в США в августе умеренно вырос

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 122.9 пункта против 120.0 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали достижение августовским показателем уровня 120.9 в сравнении с первоначально объявленным июльским значением 121.1.

Индекс оценки текущей ситуации в августе повысился до 151.2 против 145.4 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 104.0 против 103.0 в июле.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.