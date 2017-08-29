Курс доллара 58.5320   Курс евро 70.4316  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2017 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 17:04

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в августе умеренно вырос

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 122.9 пункта против 120.0 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали достижение августовским показателем уровня 120.9 в сравнении с первоначально объявленным июльским значением 121.1.

Индекс оценки текущей ситуации в августе повысился до 151.2 против 145.4 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 104.0 против 103.0 в июле.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

вчера
17:33
Добыча нефти на ливийском месторождении Хамада возобновлена - СМИ
вчера
17:24
Чистая прибыль ЧЦЗ по МСФО в I полугодии выросла в 1,6 раза, до 2,97 млрд руб
вчера
17:17
Банк "ФК Открытие" в рамках санации продолжит работу в обычном режиме - ЦБ
вчера
17:07
АКЦИИ БАНКА "ОТКРЫТИЕ" УСИЛИЛИ РОСТ И ПОДНИМАЮТСЯ НА 2,3% НА СООБЩЕНИИ, ЧТО ЦБ РФ С 29 АВГУСТА НАЗНАЧИЛ В БАНКЕ ВРЕМЕННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ - БИРЖА
вчера
17:04
Conference Board: индекс потребительского доверия в США в августе умеренно вырос
вчера
17:02
БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ, ИСПОЛНЯЯ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОВЕРШАЯ НОВЫЕ СДЕЛКИ - ЦБ РФ
вчера
16:51
Президент Киргизии и глава "Газпрома" обсудили развитие газовой отрасли в республике
вчера
16:33
Медведев утвердил план мероприятий по стимулированию инновационного развития РФ
вчера
16:27
Чистая прибыль банка "Глобэкс" по МСФО в I полугодии - 172,2 млн руб против убытка ранее
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»