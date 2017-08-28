Российский рынок: итоги 25 августа

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам торговой сессии пятничного дня долларовый индекс РТС закрылся на уровнях 1,060.0 б.п. (+1.0%), а рублевый индекс ММВБ вырос скромнее – до 1,979.0 б.п. (+0.29%).

Наибольшей рост показали акции "Дикси", (+4.4%), "Распадской" (+3,5%), "ММК" (+2.4%), "Северстали" (+2.3 %) и "Мечела" (+2.0%) – видимо, доктор ему не понадобился.

Сильней других снизились Банк "Открытие" (-6.0%) – под вечер его начали откупать, а то бы он закрылся совсем плохо, "Мегафон" (-2.4%), "Полиметал" (-1.6%) и "ВТБ" (-1,2%).

В России основной новостью дня явились слухи (опять эти слухи!) о том, что ФКБ "Открытие" может перейти под крыло ЦБ в рамках перевода его в Фонд консолидации банковского сектора, что опять вывело акции банка в лидеры снижения по итогам дня.

Из остального можно было бы выделить сообщение ЦБ о том, что объем денежной базы РФ за неделю увеличился на 57.3 млрд руб. Чистая прибыль акционеров "Татнефти" за шесть месяцев 2017 года по МСФО выросла на 27.3%.

Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за I полугодие 2017 г. составила 20,748.0 млрд руб., что ниже уровня предыдущего периода на 20.5%.

Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" на прошедшем заседании рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям компании по результатам первого полугодия 2017 года 21 102 326 700 руб. Таким образом, размер дивидендов на 0,7% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2016 года.

Нефть находилась под давлением новостей об урагане, приближающемся к Мексиканскому заливу.

Рубль, который поддерживался активным спросом со стороны отечественных компаний-налогоплательщиков, держался весь день на стабильных уровнях, но под самый вечер заметно укрепился к доллару.

В России основной новостью дня явились слухи (опять эти слухи!) о том, что ФКБ "Открытие" может перейти под крыло ЦБ в рамках перевода его в Фонд консолидации банковского сектора, что опять вывело акции банка в лидеры снижения по итогам дня. Правда, ходят слухи, что эти слухи идут уже от весьма ответственных, но пока не названных источников весьма высокого уровня. Поводом же для перехода "Открытия" в недавно созданный Фонд являются, дескать, проблемы с исчерпанием возможностей по привлечению залогового финансирования и наличием беззалогового кредита со стороны ЦБ. Это хорошо, что некоторые осведомлённые источники много знают за "Открытие", но мы предпочитаем не комментировать слухи, пока сами не будем знать что-нибудь абсолютно достоверное за "Открытие".

Из остального можно было бы выделить сообщение ЦБ о том, что объем денежной базы РФ за неделю увеличился на 57,3 млрд рублей. Чистая прибыль акционеров "Татнефти" за шесть месяцев 2017 года по МСФО выросла на 27,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 61,74 млрд рублей ($1 065 млн) по сравнению с 48,514 млрд рублей ($690 млн США) за соответствующий период 2016 года.

Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 1 полугодие 2017 г. составила 20,748 млрд руб., что ниже уровня предыдущего периода на 20,5% (или $357,8 млн, что меньше на 3,7%). Маржа чистой прибыли снизилась на 1,27 п.п. и составила 3,7%.

Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" на прошедшем заседании рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям компании по результатам первого полугодия 2017 года 21 102 326 700 рублей. Таким образом, размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 6,95 рубля, что на 0,7% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2016 года.

Совет директоров "Норильского никеля" также рекомендовал акционерам компании принять решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2017 года в размере 224,2 руб. (около $3,79 по курсу ЦБ РФ на 24.08.2017) на одну обыкновенную акцию и установить 19 октября 2017 года датой закрытия реестра под дивиденды.

По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровнях 1060 п (+1,0%), а ММВБ вырос скромнее – до 1979 п. (+0,29%). Наибольшей рост показали акции "Дикси", (+4,4%), "Распадской" (+3,5%), ММК (+2,4%), "Северстали" (+2,3 %) и "Мечела" (+2,0%) – видимо, доктор ему не понадобился. Сильней других снизились Банк "Открытие" (-6,0%) – под вечер его начали откупать, а то бы он закрылся совсем плохо, "Мегафон" (-2,4%), "Полиметал" (-1,6%) и ВТБ (-1,2%).

Нефть находится под давлением новостей об урагане, приближающемся к Мексиканскому заливу. Если разгул стихии окажется достаточно серьезным, то нефть почти наверняка вырастет на этой новости в силу неизбежного снижения объемов добычи в заливе. Если разгул стихии окажется еще больше, то вынужденные закрыться на это время нефтеперерабатывающие заводы вызовут еще и дефицит продуктов переработки нефти.

Впрочем, выходящие 30 августа данные по запасам сырой нефти и бензину расставят окончательные точки над i. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 52,25 долл./барр. Нефть марки WTI – 47,71 долл./ барр. Рубль, который сегодня поддерживается активным спросом со стороны отечественных компаний-налогоплательщиков, держался весь день на стабильных уровнях, но под самый вечер заметно укрепился к доллару. На 18:50 мск за единицу американской валюты давали 58,81 руб./долл., а за евро 69,83 руб./евро. На следующей неделе отечественная валюта будет находиться под влиянием цен на нефть и настроений на мировых фондовых площадках. Можно ожидать заметной волатильности, если биржевые индексы перейдут к существенным движениям.

Американские торговые площадки открылись крайне незначительным ростом, показав на 18:50 значения 21828 п. по индексу DJIA, и 2445 п. по S&P500. На следующей неделе будет много интересной и важной статистики.

В среду выйдут запасы нефти, которые на фоне урагана в Мексиканском заливе могут оказать существенное влияние на фондовые и сырьевые биржи. В четверг выйдет Индекс потребительских цен за август в ЕС и Изменение количества безработных в Германии. В пятницу по уровню безработицы отчитаются американцы.

В течение практически всей недели разные страны – от Китая и до Европы – будут публиковать свои индексы деловой активности в производственном секторе PМI. И всё же, возвращаясь к этим нашим двум баранам: вероятнее всего, основные движения фондовых, сырьевых и валютных бирж будут определяться на следующей неделе тем, как рынки воспримут заявления Драги и Йеллен.