"Сбербанк" снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" снизил ставки по продукту "Рефинансирование под залог недвижимости" на 1.4-1.65 п.п. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ставка при рефинансировании ипотеки, полученной в другом банке, теперь составляет 9.5%, при объединении кредитов или при включении дополнительной суммы наличных средств, ставка снижена до 10%.

Основное назначение продукта – снизить ставку по действующей ипотеке полученной в другом банке, кроме того, он позволяет объединить до шести разных кредитов в один, снизив общую нагрузку на заемщика, а также включить в новый кредит сумму на личные цели. Рефинансировать можно потребительские и автокредиты любых банков, включая Сбербанк, а также задолженность по кредитным картам других банков.

"В продолжение рекордного снижения ставок по ипотеке для новых получателей кредитов, которое мы произвели 10 августа, мы улучшили условия и для тех, у кого ипотечный кредит уже есть. Благодаря нашему предложению, можно существенно снизить ставку, сократив свои ежемесячные платежи на 10-30% в зависимости от размера ставки по действующей ипотеке", -сообщил директор дивизиона "ДомКлик" "Сбербанка" Николай Васев.