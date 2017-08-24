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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 августа 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 2.75 тыс.

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 августа, выросло на 2 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 234 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 237 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 232 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением прошлой недели и составила 237.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 12 августа, не изменилось и составило 1954 тыс., как и неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1953 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 2.75 тыс. до 1957.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 августа, сократилось на 31.6 тыс. и составило 1.92 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.12 млн человек.

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