Главные темы дня на рынках Европы: симпозиум ФРС в Джексон-Хоул, снижение фондовых индексов Китая, угрозы Трампа "закрыть правительство", ожидания сокращения запасов нефти в США

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в четверг растут в преддверии намеченных на завтра выступлений главы ФРС Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул.

Накануне Марио Драги выступил на финансовой конференции в Германии, однако никаких сигналов в отношении будущей монетарной политики не представил. Как сообщает MarketWatch, источники в ЕЦБ заявили, что в ходе пятничного выступления Марио Драги также не намерен обсуждать перспективы монетарного регулирования.

Котировки евро сегодня утром немного снизились против доллара США, однако к текущему моменту восстановились к уровням вечера среды (1.1805 - 1.1810). Британский фунт стерлингов умеренно вырос в паре с долларом, повысившись к отметке 1.2828 в сравнении с 1.2795 к закрытию среды. Некоторую поддержку фунту оказал финальный отчёт по динамике ВВП Великобритании за II квартал, подтвердивший расширение экономики на 0.3% по сравнению с предыдущим кварталом.

К 15:00 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.5% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.5%, германского DAX – на 0.4%, французского CAC-40 – на 0.2%.

В последние несколько дней фондовые индексы Европы и США демонстрируют разнонаправленную динамику, двигаясь в узком диапазоне. Накануне американский индекс S&P 500 подешевел на 0.35% после угрозы президента США Дональда Трампа остановить работу правительства, если Конгресс не согласится профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

"Даже если нужно будет прекратить работу правительства, мы построим эту стену", - сказал Трамп, которому необходимо найти 1.6 млрд долл для начала реализации проекта. Следует отметить, что в ходе президентской предвыборной кампании Трамп обещал, что расходы на строительство этой стены будут возложены на Мексику, однако мексиканское правительство отказалось от участия в проекте, и это предложение не нашло поддержки в Конгрессе даже среди сторонников Трампа из Республиканской партии.

Фондовые индексы Китая в четверг снизились на 0.5 - 0.6%, максимальными темпами за последние две недели, на фоне падения акций телекоммуникационной компании China Unicom (-7%) после существенного повышения, зафиксированного в начале недели. В понедельник и вторник акции компании росли на величину дневного лимита в 10% на сообщениях о намерении China Unicom в ходе реструктуризации привлечь средства нескольких крупных инвесторов, включая Alibaba Group, Tencent Holdings и Baidu. По словам аналитиков, сегодняшнее падение акций China Unicom было спровоцировано фиксацией прибыли краткосрочными игроками.

Европейские фондовые индексы в четверг растут преимущественно за счет покупок акций строительных компаний и производителей материалов. Капитализация ирландского производителя строительных материалов CRH выросла на 4% после сообщений о покупке его подразделения в США американской компанией Beacon Roofing за 2.63 млрд долл.

Хуже рынка выглядят акции ритейлеров, оказавшихся под давлением после понижения британской компанией Dixons Carphone прогноза по годовой прибыли из-за "более жёстких рыночных условий". Акции Dixons Carphone к текущему моменту упали на 22% после первоначального снижения почти на 28%.

Разочаровывающая квартальная отчётность стала причиной падения акций датской компании Simcorp (-9.7%), производителя программного обеспечения для бизнеса. Вместе с тем акции швейцарской телекоммуникационной компании Sunrise выросли более чем на 4.5% после выхода сильных данных по прибыли и доходам за II квартал.

Цены на нефть сегодня снижаются на фоне сохраняющихся опасений по поводу дисбаланса спроса и предложения на рынке. Стоимость ближнего контракта на нефть марки Brent к текущему моменту снизилась на 0.2% до 52.4 долл за барр. С конца июля цены на нефть двигаются в диапазоне шириной примерно 4 доллара.

По словам аналитиков S&P Global Platts, избыток поставок нефти на мировой рынок постепенно уменьшается благодаря сокращению запасов нефти в США, но трейдеры "уже смотрят в будущее в ожидании сентября, когда запасы обычно растут на фоне сокращения спроса от нефтеперерабатывающих заводов, останавливающих работу для ежегодного тех.обслуживания производственных линий".

Между тем старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн в опубликованном во вторник отчёте дал надежду играющим на повышение игрокам, заявив, что рынок "должен ожидать большого падения запасов нефти" не только из-за сокращения производства странами ОПЕК+, но и благодаря появлению "признаков того, производство сланцевой нефти в США, возможно, достигло своего пика".

Компания BHP Billiton, находясь под давлением инвесторов-активистов, недавно продала свой бизнес по развитию нефтегазовых проектов в США, понеся крупные убытки на сланцевых месторождениях. "Конгломерат слишком велик и неуклюж для того, чтобы выжимать прибыль из сланцевых месторождений, работа на которых всё больше усложняется", - отметил Флинн. По его словам, выход BHP Billiton из бизнеса по добыче сланцевой нефти в США должен стать "предупреждением для других производителей". Флинн заявил, что вероятность ошибки велика, если "не учитывать ограничения" в сланцевом бизнесе, например, необходимость продолжать бурение, невзирая на "глубокое снижение" нефтяных котировок, и сохранять "реалистичный подход к экономическим показателям".

"Вместе с тем, мы начинаем видеть всё больше признаков того, что производство сланцевой нефти в США, возможно, достигло своего пика, - продолжает Флинн. - Мы видим не только сокращение числа буровых установок, но снижение производства нефти в расчёте на одну скважину. Лучшие сланцевые месторождения уже выбраны, и игроки должны бурить больше, чтобы повысить уровень производства". Кроме того, после истечения срока действия сентябрьских нефтяных контрактов рынку "следует подготовиться к ещё одному большому падению запасов нефти в США", полагает Флинн.

В среду Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3.3 млн барр. Снижение произошло по итогам третьей недели подряд. С момента достижения пиковых значений в марте 2017 года запасы нефти в США сократились на 13% до 463.2 млн барр. При этом запасы нефти в хранилище Cushing в Оклахоме также продолжают снижаться, достигнув 56.5 млн барр. Раньше это хранилище было обнадеживающим фактором для игроков на понижение нефтяных котировок, поскольку запасы в нём росли, несмотря на сокращение запасов в хранилищах, расположенных в Мексиканском заливе в Техасе.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.