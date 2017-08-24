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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 августа 2017 г.Российский рынок: итоги 23 августа
сегодня 09:45

Российский рынок: итоги 23 августа
Эмитенты:   Магнит  |  НЛМК  |  Сбербанк  |  Сургутнефтегаз

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам торговой сессии вчерашнего дня, рынок закрылся в плюсе, рублевый индекс ММВБ вырос до 1,958.52 б.п. (+0.57%), а долларовый индекс РТС – до 1,044.96 б.п. (+0.53%). ММВБ всё-таки смог пробить отметку в 1,950.0, совсем чуть-чуть не дотянув до 1,960.0 б.п.

Бумаги "Башнефти" оказались в лидерах роста. Обыкновенные акции компании выросли на 0.77%, ап - на 4.47%. Акции "Системы" после решения суда отреагировали падением на 3.24%. Также упали акции: "Уралкалия" (-3.68%), "Россетей" (-2.1%). В лидерах падения оказались и ап "Сургутнефтегаза" (-1.87%).

В течение дня росли акции "Сбербанка", увеличившего чистую прибыль по МСФО во II квартале 2017 года на 27.6%.

Также по итогам среды в лидерах роста были "НЛМК" (ао +2.06%) и "Магнит" (ао +1.97%).

В теперешних условиях рубль позволяет себе не реагировать на изменение нефтяных котировок, которые показывали, в основном, отрицательную динамику после публикации данных от API. Однако сегодня вышел отчет Минэнерго США, который показал снижение недельного роста производства нефти (+26 тыс. барр./с.), значение на прошлой неделе составило (+79 тыс.барр./с.). Запасы в США также сокращаются – на 3,327 млн барр., значение оказалось немного ниже прогноза рынка – 3,450 млн барр. На данные Минэнерго нефть отреагировала ростом.

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